Решите пожалуйста дз картинка внутри
Алгебра
Решите пожалуйста дз картинка внутри
Ответ(ы) на вопрос:
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-2arcsin пи/3 -arctg пи/4 +arccos пи/4
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