Складіть4речення з однорідними членами щоб узагальнюючі слова були в різних пози??іях стосовно однорідних членів речення

Українська мова
Складіть4речення з однорідними членами щоб узагальнюючі слова були в різних пози??іях стосовно однорідних членів речення
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Гость:
Бабуся цього вечора розповіла мені про все: і як пережила війну, і про страх попасти в полон, і про найболючіші втрати. Твори багатьох українських письменників:  Т. Шевченка,  І. Франка,  В. Винниченка —перекладені різними мовами світу. Скрізь: і у хаті, і на подвір’ї’, і у коморі був порядок. Сонце, ліси, поля, води, повітря — все це святиня, яку маємо берегти, а не нищити, топтати.(Є. Колодійчук)
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