Спишите предложения, распределяя их по группам в зависимости от способа выражени?? подлежащего: 1) слово; 2) фразеологизм, 3) синтаксически несвободное сочетание. 1) Балтийское море глубоко вдается в материк Европы. (A. Михай...

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Спишите предложения, распределяя их по группам в зависимости от способа выражени?? подлежащего: 1) слово; 2) фразеологизм, 3) синтаксически несвободное сочетание. 1) Балтийское море глубоко вдается в материк Европы. (A. Михайлов) 2) На мокрый песок набегает волна. (А.К. Толстой) 3) сзади наплывали новые груды листьев. (к. Паустовский) 4) Каждый из этих сундуков имел свой особенный острый за- пах. (г. Семенов) 5) Рождается внезапная строка. За ней встает немедленно другая. (К. Бальмонт) 6) Три смелых зверолова охо- тились в лесах. (С. Маршак) 7) Тает, сияет небесах. (И. Бу луна в нин) 8) У меня на сердце был камень. (М. Лермонтов) 9) У рус- ского народа большое сердце. Он любить. Он умеет и не умеет навидеть. (И. Эренбург)

Автор: Гость