Ребро одного куба 0,12м.,а другого 6 см. Найди отношение длины ребра меньшего куба к длине ребра большего куба.Будет ли это отношение равно отношению объемов куба?

Математика

Ребро одного куба 0,12м.,а другого 6 см. Найди отношение длины ребра меньшего куба к длине ребра большего куба.Будет ли это отношение равно отношению объемов куба?

Автор: Гость