Ребро одного куба 0,12м.,а другого 6 см. Найди отношение длины ребра меньшего куба к длине ребра большего куба.Будет ли это отношение равно отношению объемов куба?
Математика
Ребро одного куба 0,12м.,а другого 6 см. Найди отношение длины ребра меньшего куба к длине ребра большего куба.Будет ли это отношение равно отношению объемов куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1 = 0,12м - ребро 1 куба, а2 = 6см = 0,06м - ребро 2 куба. отношение длины ребра меньшего куба к длине ребра большего куба: а2 / а1 = 0,06 / 0,12 = 1/2. объем 1 куба: V1 = (а1) ³ = (0,12)³ = 0,001728 см³ (или V1 = (а1) ³ = (0,12)³ = (2*0,06)³ = 8*(0,06)³ см), V2 = (0,06)³ = 0,000216 см³. отношение объема меньшего куба к объуму большего куба: V2 / V1 = 0,001728 / 0,000216 = 1/8 (или V2 / V1 = (0,06)³ / 8*(0,06)³ = 1/8)
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