Решить уравнение |2|x-1|-3|=5
Алгебра
Решить уравнение |2|x-1|-3|=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|2|•Х-1•|-3|=5 2Х-1•3=5 2Х-3=5 2Х=5+3 2Х=8 Х=4 вот это • умножение
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