Ломаная состоит из двух звеньев Какой длины они могут быть если длина ломаной 11 см Запишите данные в таблице

Математика

Ломаная состоит из двух звеньев Какой длины они могут быть если длина ломаной 11 см Запишите данные в таблице

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