Ломаная состоит из двух звеньев Какой длины они могут быть если длина ломаной 11 см Запишите данные в таблице

Математика
Ломаная состоит из двух звеньев Какой длины они могут быть если длина ломаной 11 см Запишите данные в таблице
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 звено-4,3,7,6,5. 2 звено-7,8,4,5,6.
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