Лошадь равномерно везет теоегу со скоростью 1 м\с прилагая 400н какая работа соверш??ется при этом за 10 мин
Физика
Лошадь равномерно везет теоегу со скоростью 1 м\с прилагая 400н какая работа соверш??ется при этом за 10 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=1 м/с F=400 H t=10*60=600 c A=?A=F*s s=v*tA=F*v*t=400*1*600=2.4*10^5 Дж (240 кДж)================
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