Лошадь равномерно везет теоегу со скоростью 1 м\с прилагая 400н какая работа соверш??ется при этом за 10 мин

Физика

Лошадь равномерно везет теоегу со скоростью 1 м\с прилагая 400н какая работа соверш??ется при этом за 10 мин

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