lt;pgt;Определите объем льдинки , масса которой 108 гlt;/pgt;
Физика
lt;pgt;Определите объем льдинки , масса которой 108 гlt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле плотности плотность льда = 0,9г/см3 плотность= масса/ обьем откуда обьем =масса/ плотность = 108/0,9=120см3
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