Луч OC проходит между сторонами угла AOB, равного 122 градуса. Найдите градусную меру ??гла BOC, если он на 26 градусов больше угла AOC

География
Луч OC проходит между сторонами угла AOB, равного 122 градуса. Найдите градусную меру ??гла BOC, если он на 26 градусов больше угла AOC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - AOC, тогда BOC - x + 26 AOB = AOC + BOC, значит составляем уравнение. x + x + 26 = 122 2x = 96 x = 48 BOC = 48 + 26 = 74
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