Луч OC проходит между сторонами угла AOB, равного 122 градуса. Найдите градусную меру ??гла BOC, если он на 26 градусов больше угла AOC

География

Луч OC проходит между сторонами угла AOB, равного 122 градуса. Найдите градусную меру ??гла BOC, если он на 26 градусов больше угла AOC

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