Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров прибегают за 1 минуту 52.2 секунды. С какой с??едней скоростью они проходят эту дистанцию? Пожалуйста, если можно подробно( учительница очень требовательная у нас..
Физика
Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров прибегают за 1 минуту 52.2 секунды. С какой с??едней скоростью они проходят эту дистанцию? Пожалуйста, если можно подробно( учительница очень требовательная у нас..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = vt 1 мин = 60 с. 1 мин 52,2 с. = 60+52,2 = 112,2 с. v = S/t = 1500 : 112,2 ≈13,37 (м/с) Ответ: ≈ 13,37 м/с
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