Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров прибегают за 1 минуту 52.2 секунды. С какой с??едней скоростью они проходят эту дистанцию? Пожалуйста, если можно подробно( учительница очень требовательная у нас..

Физика

Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров прибегают за 1 минуту 52.2 секунды. С какой с??едней скоростью они проходят эту дистанцию? Пожалуйста, если можно подробно( учительница очень требовательная у нас..

Автор: Гость