Стих Пушкина с сочинительными союзами(со всеми)

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Стих Пушкина с сочинительными союзами(со всеми)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Звенит капель и солнце светит А по утрам ещё свежо!  И ребятне и взрослым людям Сегодня дышится легко.  Не только шубы но и шапки Долой с отчаянных голов!  Мы б и пальто сегодня сняли Да слишком мамин взгляд суров. Весь школьный двор как на ладони: То Димка камешек метнул То Лешка запустил кораблик То в луже Петька утонул.  И пусть твердят про холод мамы И пусть действительно свежо…  Но всё ж весна на белом свете И это братцы хорошо!
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