Стих Пушкина с сочинительными союзами(со всеми)

Гость: Гость:

Звенит капель и солнце светит А по утрам ещё свежо! И ребятне и взрослым людям Сегодня дышится легко. Не только шубы но и шапки Долой с отчаянных голов! Мы б и пальто сегодня сняли Да слишком мамин взгляд суров. Весь школьный двор как на ладони: То Димка камешек метнул То Лешка запустил кораблик То в луже Петька утонул. И пусть твердят про холод мамы И пусть действительно свежо… Но всё ж весна на белом свете И это братцы хорошо!