Лыжник начинает спускаться с горы со скоростью 2 м.с и движется с ускорением 0.3 м.с ??акую скорость он приобрел за 8 с спуска .какова длина спуска?

Физика

Лыжник начинает спускаться с горы со скоростью 2 м.с и движется с ускорением 0.3 м.с ??акую скорость он приобрел за 8 с спуска .какова длина спуска?

Автор: Гость