Лыжник начинает спускаться с горы со скоростью 2 м.с и движется с ускорением 0.3 м.с ??акую скорость он приобрел за 8 с спуска .какова длина спуска?
Физика
Лыжник начинает спускаться с горы со скоростью 2 м.с и движется с ускорением 0.3 м.с ??акую скорость он приобрел за 8 с спуска .какова длина спуска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V0=2v/c a=0.3 м/с2 t=8c Решение: Vx=V0+a*t Vx=2+0.3*8 =4.4 м/с S=Vo*t+a*t^2/2 S=2*8+0.3*8^2/2=25.6 м
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