Дам 42 балла, помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.

Гость: Гость:

1) x= [5;+бесконечность) 2) x= [-6;+бесконечность) 3) x= [3;+бесконечность) 4) x= [-3,5;+бесконечность) 5) x= (0;+бесконечность) 6) x= (10;+бесконечность) Если не понимаешь почему ответы такие- спроси, я попытаюсь ответить.