Дам 42 балла, помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.

Алгебра
Дам 42 балла, помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x= [5;+бесконечность) 2) x= [-6;+бесконечность) 3) x= [3;+бесконечность) 4) x= [-3,5;+бесконечность) 5) x= (0;+бесконечность) 6) x= (10;+бесконечность) Если не понимаешь почему ответы такие- спроси, я попытаюсь ответить.
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