Нужно сделать проект на тему - рідкі кристали та їх використання
Физика
Нужно сделать проект на тему - рідкі кристали та їх використання
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рідкі кристали (скорочено РК; англ. liquid crystals, LC) — це фазовий стан, в яке переходять деякі речовини за певних умов (температура, тиск, концентрація в розчині). Рідкі кристали володіють одночасно властивостями як рідин (плинність), так і кристалів (анізотропія). За структурою РК являють собою в'язкі рідини, що складаються з молекул витянутої чи дископодібної форми, певним чином упорядкованих у всьому об'ємі рідини. Найбільш характерною властивістю РК є їх здатність змінювати орієнтацію молекул під впливом електричних полів, що відкриває широкі можливості для застосування їх у промисловості. За типом РК зазвичай поділяють на дві великі групи: нематики і смектики. У свою чергу нематики поділяються на власне нематичні та холестерические рідкі кристали.
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