Площадь параллелограмма ABCD равна 12 .Точка Е -середина стороны AB.Найдите площадь трапеции EBCD
Математика
Площадь параллелограмма ABCD равна 12 .Точка Е -середина стороны AB.Найдите площадь трапеции EBCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД-параллелограмм поэтому АВ=СД из вершиныВ опстим перпендикуляр ВК=h S(ABCD)=CDxh=66 S(EBCD)= CD+CD/2)h/2 ВЕ=СД/2 S(EBCD)=3CD h/4=3x66/4=49,5
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