Площадь параллелограмма ABCD равна 12 .Точка Е -середина стороны AB.Найдите площадь трапеции EBCD

Математика
Площадь параллелограмма ABCD равна 12 .Точка Е -середина стороны AB.Найдите площадь трапеции EBCD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД-параллелограмм поэтому АВ=СД из вершиныВ опстим перпендикуляр ВК=h S(ABCD)=CDxh=66  S(EBCD)= CD+CD/2)h/2  ВЕ=СД/2    S(EBCD)=3CD h/4=3x66/4=49,5             
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