Уличный продавец газет получает А рублей с продажи каждой из 50 газет. с продажи ка??дой из остальных газет он получает на 20% больше. разработай программу, которая вычислит заработок продавца, если он продаст за день 200 газет...
Информатика
Уличный продавец газет получает А рублей с продажи каждой из 50 газет. с продажи ка??дой из остальных газет он получает на 20% больше. разработай программу, которая вычислит заработок продавца, если он продаст за день 200 газет. зафиксируй свои действия на каждом из этапов решения задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Програма должна уметь вычислить заработок продавца Исходные данные: А Смысловое значение: Сума которою получает продавец с продажи 50 газет. Тип: Целые. Исходные данные: В Смысловое значение: Количество проданных газет несчитая первые 50. Тип: Целые. Результат S Смысловое значение: Заработок продавца Тип: Целые 2.S=50*A+B*1,2*A 3.Дивись малюнок 4. var a,b,s,i:real; begin Writeln('A= '); readln(a); Writeln('B='); readln(b); s:=50*a+b*1.2*a; writeln('Заработок продавца: ',s); end. 5.Запускай программу с разными исходными даннымы и проверяй результати её работы [ это уже сам :) ]
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