Уличный продавец газет получает А рублей с продажи каждой из 50 газет. с продажи ка??дой из остальных газет он получает на 20% больше. разработай программу, которая вычислит заработок продавца, если он продаст за день 200 газет...

Информатика

Уличный продавец газет получает А рублей с продажи каждой из 50 газет. с продажи ка??дой из остальных газет он получает на 20% больше. разработай программу, которая вычислит заработок продавца, если он продаст за день 200 газет. зафиксируй свои действия на каждом из этапов решения задачи

Автор: Гость