Лыжник шел на лыжах 15 минут Подходи в минуту 200 метров Затем он уменьшил скорость на 15 метров в минуту Через 20 минут после этого какое расстояние прошёл лыжник

Математика

Лыжник шел на лыжах 15 минут Подходи в минуту 200 метров Затем он уменьшил скорость на 15 метров в минуту Через 20 минут после этого какое расстояние прошёл лыжник

Автор: Гость