Лыжник шел на лыжах 15 минут Подходи в минуту 200 метров Затем он уменьшил скорость на 15 метров в минуту Через 20 минут после этого какое расстояние прошёл лыжник
Математика
Лыжник шел на лыжах 15 минут Подходи в минуту 200 метров Затем он уменьшил скорость на 15 метров в минуту Через 20 минут после этого какое расстояние прошёл лыжник
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