Подготовить собщения на тему шлифовщик

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Шлифование Особенность операции в том, что может перемещаться инструмент относительно закрепленной детали и наоборот. 2 Физическая сущность процесса резания 3 1 проходной прямой правый; 2 проходной упорный правый; 3 подрезной левый; 4 подрезной; 5 проходной отогнутый правый; 6 отрезной; 7 фасонный; 8 подрезной правый; 9 резьбовой (для наружной резьбы); 10 расточный упорный (в борштанге); 11 расточный (в борштанге); 12 расточный; 13 расточный для внутренней резьбы. Токарные резцы: 4 В процессе резания инструмент находится в контакте с обрабатываемой поверхностью заготовки и в то же время в движении относительно ее. При обработке точением резец совершает поступательное движение подачи s относительно вращающейся со скоростью v заготовки. В зоне резания на режущую кромку резца действует сила резания R, разложив которую по трем взаимно-перпендикулярным направлениям, получим три составляющие силы: Px – осевую силу или усилие подачи, Py – радиальную силу, Pz – тангенциальную (касательную) силу. 5 На рис. показана схема обработки наружной цилиндрической поверхности на токарном станке с установкой детали 5 в инструментальных центрах 4, 7; передний центр 4 установлен в шпинделе 1 станка, а задний 7в пиноли 6 задней бабки станка. Рабочая скорость вращения (скорость резания) сообщается детали 5 шпинделем станка, через планшайбу 2 и поводковый хомутик 3. Механизмом подачи станка сообщается поступательное перемещение резцу 8 со скоростью подачи s. 6 Операционные эскизы типовых токарных операций обработки деталей. Установочные базы обозначены условными знаками (зачерненными треугольниками). Цифрами 1, 2 на рис. обозначены обрабатываемые поверхности. 9 Типовым режущим инструментом для сверлильных работ является спиральное сверло. На рис. показана конструкция спирального сверла с цилиндрическим хвостовиком для сверления отверстий малых диаметров. Основные элементы режущей части спирального сверла: 4 и 3 главные режущие кромки; 2 задняя поверхность; 1 передняя поверхность; 5 поперечная режущая кромка; γ п передний угол угол между касательной в точке А сечения NN к передней поверхности и нормалью в той же точке к поверхности вращения режущей кромки; 10 Основным параметром процесса сверления является скорость резания v = πDn/1000 м/мин, где D - диаметр сверла, мм; n - частота вращения, об/мин. Скорость резания вдоль кромок сверла неодинакова и зависит от расстояния каждой точки режущей кромки от оси вращения; на диаметре D скорость резания максимальная. 14 Схема обработки плоскости на горизонтально- фрезерном станке цилиндрической фрезой ν– скорость резания вращающейся фрезой; S – подача детали; t - глубина резания; а 1, а 2, а 3 – толщина слоев, срезаемых работающими зубьями фрезы. 15 Скорость резания, м/мин, определяют по формуле где D – диаметр фрезы, мм; n – частота вращения фрезы, об/мин. Основное технологическое время при фрезеровании определяют по формуле: где L = (l + l 1 + l 2 ) - полная длина прохода фрезы, мм; l 1 - глубина врезания (для фрез цилиндрического типа определяется по чертежу: l 2 - перебег, принимаемый 2÷5 мм; s z - подача на один зуб фрезы; z - число зубьев фрезы. 16 Типы фрез и виды формообразующих операций Цилиндрическая фреза Торцевая фреза Представленные фрезы применяют для обработки плоских поверхностей 17 Различные варианты дисковых фрез Представленные фрезы применяются для обработки пазов, канавок, а также отрезки частей заготовок 18 Различные варианты фрез для обработки сложных поверхностей Концевая фреза Угловая фреза Фасонная фреза 19 Концевые фрезы 20 Схема процесса резания и геометрические элементы зубьев протяжки Основное технологическое время протягивания: где L - длина протягиваемого отверстия; l p - длина режущей части протяжки; l k - длина калибрующей части протяжки; l - длина перебега (10÷20 мм); k - коэффициент, учитывающий время обратного хода протяжки в исходное положение (k=1,15÷1,5). 21 Фасонные поверхности отверстий Наружные фасонные поверхности Схема протягивания отверстия на горизонтально-протяжном и вертикально-протяжном станках 3 -1 классы размеров 6 - 9 классы шероховатости