М.Горький "Детство" Помогите ответить на вопросы: 1) Почему Алёша был виноватым в?? всех скандалах? 2)Кто оказал на Алёшу влияние? 3)Алёша в начале повести и в конце это один и тот же человек?

Гость: Гость:

Прозвали его Цыганком за смуглую кожу, чёрные волосы и, конечно, за то, что был он нечист на руку: "Бабушка объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует. - Даст дед ему пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдёт. Любит воровать, баловник! Раз попробовал - ладно вышло, он и взял воровство в обычай". Цыганок оказал большое влияние на развитие характера Алёши Пешкова. Он был одним из его близких друзей. Цыганок учил Алёшу правильно вести себя во время порки, помог ему в случае со скатертью и так далее. Цыганок, при первой порке Алеши подставил руку под кнут и тем самым пытался облегчить страдания мальчика. Его самоотверженность, храбрость, знания, но, между тем, и простодушие, и ребячливость вызвали у всех членов семьи любовь. Он стал лучшим другом Алеши.