Магнитные- линии это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленьки??

Физика
Магнитные- линии это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленьки??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
магнитные- линии это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки.
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