Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой скорость первого ??а 10 километров час больше скорости второго и поэтому первый автомобиль приезжает на место на один час раньше второго Найдите скорость каждого ав...
Алгебра
Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой скорость первого ??а 10 километров час больше скорости второго и поэтому первый автомобиль приезжает на место на один час раньше второго Найдите скорость каждого автомобиля на СТО расстояние
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость первого автомобиля x, Скорость второго автомобиля x-10. ⇒ 560/(x-10)-560/x=1 560x-560x+5600=x²-10 x²-10x-5600=0 D=22500 √D=150 x₁,₂=10+/-150 x₁=80 x₂=-70 x₂∉ Ответ: скорость первого автомобилиста 80 км/ч, скорость второго автомобилиста 70 км/ч.
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