Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой скорость первого ??а 10 километров час больше скорости второго и поэтому первый автомобиль приезжает на место на один час раньше второго Найдите скорость каждого ав...

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Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой скорость первого ??а 10 километров час больше скорости второго и поэтому первый автомобиль приезжает на место на один час раньше второго Найдите скорость каждого автомобиля на СТО расстояние

Автор: Гость