Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 0,005мм.Второе дифракцио??ное изображение получено на расстоянии 7,3см от центрального и на расстоянии 113см от решетки.Определите длину световой волны
Физика
Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 0,005мм.Второе дифракцио??ное изображение получено на расстоянии 7,3см от центрального и на расстоянии 113см от решетки.Определите длину световой волны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=0,005мм=5*10^-6 м, k=2, x=7,3 см=7,3*10^-2 м, =113см=1,13 м. λ-? dsinφ=kλ, для малых углов sinφ=tgφ=x/L. Тогда dx/L=kλ, λ=dx/(kL), λ= 5*10^-6*7,3*10^-2/(2*1,13) = 1,62*10^-7 м.
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