Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 0,005мм.Второе дифракцио??ное изображение получено на расстоянии 7,3см от центрального и на расстоянии 113см от решетки.Определите длину световой волны

Физика

Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 0,005мм.Второе дифракцио??ное изображение получено на расстоянии 7,3см от центрального и на расстоянии 113см от решетки.Определите длину световой волны

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