Сочинение по рассказу "Муму" на тему :Главный герой Герасим
Литература
Сочинение по рассказу "Муму" на тему :Главный герой Герасим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила Была одна женщина, была она очень богата. В одной в деревне жил бедный,но умный и славный Герасим! Он был не мой, и у него был щенок по имени Муму. Он его очень любил, его кормил. Однако это богатая женщина была зла.
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