Придумать 15 предложений на тему весна
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Придумать 15 предложений на тему весна
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Наступила весна. Солнце стало светить ярче. Птицы запели веселее. Снег постепенно оседает, превращаясь в хрустящие льдинки. Природа начинает пробуждаться после долгой зимы. Скоро побегут ручьи, растает последний снег и прилетят перелетные птицы. Распустятся первые цветы - подснежники.
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