От имени главы семьи - патрис фамилис - составьте рассказ о римской фамилии. Были л?? рабы членами фамилии?
История
От имени главы семьи - патрис фамилис - составьте рассказ о римской фамилии. Были л?? рабы членами фамилии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да наверное)......НАВЕРНОЕ...
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