От имени главы семьи - патрис фамилис - составьте рассказ о римской фамилии. Были л?? рабы членами фамилии?

История

От имени главы семьи - патрис фамилис - составьте рассказ о римской фамилии. Были л?? рабы членами фамилии?

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