Как легче учить таблицу умножения?
Математика
Как легче учить таблицу умножения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножения на 1 очень лёгкое , там получается тоже самое число на которое умножаешь.А остальные нужно заучить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите! переведите сочинение на английский привет! меня зовут юля.я люблю выходные.у меня один выходной -воскресенье.в воскресенье было холодн...
Українська мова
Русский язык
Поставьте, где нужно, запятые, выделив обособленные обстоятельства 1) Речка всле??ствие таяния снегов вышла из берегов. 2) Охота в заповедника...