Как легче учить таблицу умножения?

Математика
Как легче учить таблицу умножения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножения на 1 очень лёгкое , там получается тоже самое число на которое умножаешь.А остальные нужно заучить.
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