Поставьте, где нужно, запятые, выделив обособленные обстоятельства 1) Речка всле??ствие таяния снегов вышла из берегов. 2) Охота в заповедниках согласно принятому постановлению запрещена. 3) Несмотря на отступление у бойцов...

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Поставьте, где нужно, запятые, выделив обособленные обстоятельства 1) Речка всле??ствие таяния снегов вышла из берегов. 2) Охота в заповедниках согласно принятому постановлению запрещена. 3) Несмотря на отступление у бойцов было бодрое настроение. 4) Он мчался высунув язык. 5) Несмотря на холод в хате Галя стояла босая. 6) Пошучивая и хохоча от души они прошли всё расстояние незаметно. 7) С утра до поздней ночи работал Фёдор не покладая рук. 8) Подруга обернувшись остановилась. 9) Спустя три часа его повели на допрос. 10) Они шли не торопясь.

Автор: Гость