Поставьте, где нужно, запятые, выделив обособленные обстоятельства 1) Речка всле??ствие таяния снегов вышла из берегов. 2) Охота в заповедниках согласно принятому постановлению запрещена. 3) Несмотря на отступление у бойцов...
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Поставьте, где нужно, запятые, выделив обособленные обстоятельства 1) Речка всле??ствие таяния снегов вышла из берегов. 2) Охота в заповедниках согласно принятому постановлению запрещена. 3) Несмотря на отступление у бойцов было бодрое настроение. 4) Он мчался высунув язык. 5) Несмотря на холод в хате Галя стояла босая. 6) Пошучивая и хохоча от души они прошли всё расстояние незаметно. 7) С утра до поздней ночи работал Фёдор не покладая рук. 8) Подруга обернувшись остановилась. 9) Спустя три часа его повели на допрос. 10) Они шли не торопясь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Речка , вследствие таяния снегов , вышла из берегов. 2)Охота в заповедниках , согласно принятому постановлению , запрещена . 3)Несмотря на отступление , у бойцов было бодрое настроение. 4)Он мчался , высунув язык 5)Несмотря на холод в хате , Галя стояла босая 6)Пошучивая и хохоча от души , они прошли все расстояние незаметно 7)С утра до поздней ночи , работал Федор, не покладая рук 8)Подруга , обернувшись, остановилась 9)Спустя три часа , его повели на допрос 10)Они шли , не торопясь
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