Помогите! переведите сочинение на английский привет! меня зовут юля.я люблю выходные.у меня один выходной -воскресенье.в воскресенье было холодно.погода была плохая. на небе были облака. был ветрено и холодно. было дождливо. ...

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Помогите! переведите сочинение на английский привет! меня зовут юля.я люблю выходные.у меня один выходной -воскресенье.в воскресенье было холодно.погода была плохая. на небе были облака. был ветрено и холодно. было дождливо. я и моя сестра были у моей подруги. там была ее сестра. вечером мы были в гостях . мы были дома в девять. было поздно. потом я играла в игру на телефоне сабвей серф . в десять часов я пошла спать.

Автор: Гость