При каком значении x верно равенство:(3x+1)^2=3x+1
Алгебра
При каком значении x верно равенство:(3x+1)^2=3x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделаем подстановку 3x+1=t t^2=t; t^2-t=0; t(t-1)=0. t1=0, t2=1. При t1=3x+1 имеем 0=3x+1; x1=-1/3. При t2=3x+1 имеем 1=3x+1; x2=0. Ответ: x∈{-1/3; 0}
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