Уривки з прислівниками із творів шевченка
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Уривки з прислівниками із творів шевченка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже третій, і четвертий, і п*ятий минає Немалий рік... Уже прокликали до паю... А я собі у бур*яні... Садок вишневий коло хати...
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