Пример сострадания в художественной литературе

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1) Роман "Война и мир": Наташа Ростова из сострадания к раненым жертвует своим приданым. Имущество Ростовых выбрасывается с подвод в придорожную канаву, а на освободившееся место садятся раненые. 2) И. Тургенева "Отцы и дети": Анна Сергеевна Одинцова приходит к умирающему Базарову. 3) Пушкин "Капитанская дочка": крепостной слуга Савельич просит Пугачева, чтобы отпустили Гринёва, а взамен " повесьте меня, старика" 4) В.Короленко "в дурном обществе": когда Вася приносит умирающей Маруси куклу его сестры Сони