Обозначьте род падеж слова помощь вещь решение задач молодёжь лучь дочь капли с к??ыши

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Обозначьте род падеж слова помощь вещь решение задач молодёжь лучь дочь капли с к??ыши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помощь-ж.р. И.п. вещь-ж.р. И.п решение задач-Р.п. молодежь-ж.р. И.п. луч-м.р. И.п дочь-ж.р. И.п капли с крыш-(с крыш) (мн.ч) Р.п.
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