Помогите пожалуйста решить 6 задачу уравнения
Математика
Помогите пожалуйста решить 6 задачу уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)652-x=14+38 652-x=52 x=652-52 x=600 ------------------------- 652-600=14+38 52=52 Ответ: x=600 2)x+140+300=770 x+440=770 x=770-440 x=330 ------------------------- 330+140+300=770 770=770 Ответ: x=330 3)a-130=420+200 a-130=620 a=620+130 a=750 ------------------------- 750-130=420+200 620=620 Ответ: a=750 4)700+x=1000-100 700+x=900 x=900-700 x=200 ---------------------------- 700+200=1000-100 900=900 Ответ: x=200
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