ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, ДАЮ 40 БАЛЛОВ нужно правильно составить вопросы по английскому!!!!!! 1- ОТ ЧЕГО СТРАдали европейцы в начале 20-ого века? 2- сотни городов были разрушены, не правда ли? 3- кто был убит и ранен во время ...

Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, ДАЮ 40 БАЛЛОВ нужно правильно составить вопросы по английскому!!!!!! 1- ОТ ЧЕГО СТРАдали европейцы в начале 20-ого века? 2- сотни городов были разрушены, не правда ли? 3- кто был убит и ранен во время войн? 4- сколько число жертв в советском союзе было во время второй мировой войны? 5-сколько процентов составляют погибшие из советского союза? 6- что должны делать молодые европейцы для предотвращения войн?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Evrova haves big problem. 2.It's yes. 3.незнаю как 4.R.I.P is 20000000. 5.48% up CCCR 6.They don't full atake on CCCR.
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