ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, ДАЮ 40 БАЛЛОВ нужно правильно составить вопросы по английскому!!!!!! 1- ОТ ЧЕГО СТРАдали европейцы в начале 20-ого века? 2- сотни городов были разрушены, не правда ли? 3- кто был убит и ранен во время ...
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, ДАЮ 40 БАЛЛОВ нужно правильно составить вопросы по английскому!!!!!! 1- ОТ ЧЕГО СТРАдали европейцы в начале 20-ого века? 2- сотни городов были разрушены, не правда ли? 3- кто был убит и ранен во время войн? 4- сколько число жертв в советском союзе было во время второй мировой войны? 5-сколько процентов составляют погибшие из советского союза? 6- что должны делать молодые европейцы для предотвращения войн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Evrova haves big problem. 2.It's yes. 3.незнаю как 4.R.I.P is 20000000. 5.48% up CCCR 6.They don't full atake on CCCR.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?
История
Напишите пожалуйста речь Александра Македонского перед боем. (Прошу очень надо дам много баллов зарание спасибо)