Гипотенуза прямоугольного треугольника 17 см, а один из катетов = 8 см.чему равен вт??рой катет?

Геометрия

Гипотенуза прямоугольного треугольника 17 см, а один из катетов = 8 см.чему равен вт??рой катет?

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