Гипотенуза прямоугольного треугольника 17 см, а один из катетов = 8 см.чему равен вт??рой катет?

Геометрия
Гипотенуза прямоугольного треугольника 17 см, а один из катетов = 8 см.чему равен вт??рой катет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A²=c²-b² a²=17²-8² a²=289-64 a²=√220
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