Каким событиям связана постройка храма василия блаженного? коротенько

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Каким событиям связана постройка храма василия блаженного? коротенько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собор был построен в 1555—1561 годах по приказу Ивана IV Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским ханством, которые произошли в начале октября 1552 года.
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