Макроэкономика как наука в том числе изучает: 1) методы явления сговора отрасли 2) функционирование естественных монополий 3) вопросы инфляции 4) правила сберегательного поведения
Обществознание
Макроэкономика как наука в том числе изучает: 1) методы явления сговора отрасли 2) функционирование естественных монополий 3) вопросы инфляции 4) правила сберегательного поведения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопросы инфляции т.к. макроэкономику интересуют проблемы, затрагивающие всю экономику в целом, а не ее отдельные отрасли. Их изучением занимается микроэкономика.
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