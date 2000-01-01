Мальчик прошел 2 км за 4 часа . какая была его скорость?
Математика
Мальчик прошел 2 км за 4 часа . какая была его скорость?
Ответ(ы):
Гость:
2000: 4= 500 (м) - в час. ответ: 500 метров
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