Маленький рассказ о женьшени

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Многолетнее травянистое растение семейства аралиевых; реликт, естественно произрастающий в Восточной Азии (Приморский край, юг Хабаровского края; северо-восточная горная часть Китая и Северная Корея). Считается с незапамятных времен ценным лекарственным средством. Высота 30-50 см. Листья пальчато-рассеченные. Цветки бледно-зеленоватые, мелкие, образуют соцветия - простой зонтик. Плод - ягода. Корень цилиндрический, ароматичный, мясистый, горьковато-сладкий, утолщенный наверху, внизу ветвистый, иногда несколько похожий по форме на фигуру человека. Поверхность корня морщинистая, с узкими кольцами наверху; с увеличением количества и резкости колец ценность корня повышается. Дикорастущий женьшень, по данным исследователей (З. И. Гутникова, П. П. Воробьева, И. А. Бункина, 1963), растет очень медленно. Корень 1-5-летнего растения по весу превышает часто 1 г, а 20-25-летнего - 20-25 г. [Можно сократить, но тут полезная инфо., лучше если ты переписываешься,переписать) ]