Мало доступной разбор по морфемам

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Мало доступной разбор по морфемам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мало.Все слово основа, о-суффикс, мал - корень. Доступной. Ой-окончание, доступн - основа, н -суффикс,доступ- корень. Надеюсь я правильно поняла, и удачи тебе)
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