Мама испекла 15 блинчиков с мясом и 9 с творогом. на сколько меньше блинчиков с твор??гом испекла мама

Математика

Мама испекла 15 блинчиков с мясом и 9 с творогом. на сколько меньше блинчиков с твор??гом испекла мама

Автор: Гость