Мама испекла 15 блинчиков с мясом и 9 с творогом. на сколько меньше блинчиков с твор??гом испекла мама
Математика
Мама испекла 15 блинчиков с мясом и 9 с творогом. на сколько меньше блинчиков с твор??гом испекла мама
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15-9=7 Ответ:На 7 меньше
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