Мама купила 10 м. ткани и сшила платье и сарафан сколько ткани у неё осталось если н?? платье пошло 3м 20см а на сарафан понадобилось 2м. 70см? запиши решение задачи по запиши решение задачи по действиям разными способами.

Математика

Мама купила 10 м. ткани и сшила платье и сарафан сколько ткани у неё осталось если н?? платье пошло 3м 20см а на сарафан понадобилось 2м. 70см? запиши решение задачи по запиши решение задачи по действиям разными способами.

Автор: Гость