Мама купила 10 м. ткани и сшила платье и сарафан сколько ткани у неё осталось если н?? платье пошло 3м 20см а на сарафан понадобилось 2м. 70см? запиши решение задачи по запиши решение задачи по действиям разными способами.
Математика
Мама купила 10 м. ткани и сшила платье и сарафан сколько ткани у неё осталось если н?? платье пошло 3м 20см а на сарафан понадобилось 2м. 70см? запиши решение задачи по запиши решение задачи по действиям разными способами.
Ответ(ы):
Гость:
3м 20см=320см 2м 70см=270см 10м=1000см 1)320+270=590 2)1000-590=410 410см=4м 10см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте предложение: like, morning, little, not, Mary, the, does, milk, in. Заранее огромное спасибо!
Русский язык
Помогите❗ Срочно❗ Задание 7. Определите, к каким частям речи относятся слова с числовым значением. Пятерка, пятерня, пятак, пятиэтажный, пятый...
Литература
Математика
В магазин привезли 240 кг моркови что составило четвертую часть всех привезенных о??ощей Сколько всего овощей привезли в магазин?