Мама спекла пиріжки. Ніна з"їла 2/3 всіх + 1, Антон: 2/3, що лишилося +1, віра 2/3 + останній. скільки пиріжків спекла мама?
Математика
Мама спекла пиріжки. Ніна з"їла 2/3 всіх + 1, Антон: 2/3, що лишилося +1, віра 2/3 + останній. скільки пиріжків спекла мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идём в обратном порядке. Вера съела 2/3 и последний. Вера съела последний 1 пирожок и 2/3 1: (1-2/3) = 1: 1/3 = 3 3 пирожка Делаем также со всеми 3+1 = 4 4 : 1/3 = 12 12+1=13 13 : 1/3 = 39 39 Пирожков
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