Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банки каждая из которых ??мещает три десятых килограмма варенья сколько таких банок потребуется

Математика

Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банки каждая из которых ??мещает три десятых килограмма варенья сколько таких банок потребуется

Автор: Гость