Вычеслите массовыу доли элементов в следующих основаниях а) КОН,Ва(ОН)2 Сr(ОН)3 ,Nа4НО
Химия
Вычеслите массовыу доли элементов в следующих основаниях а) КОН,Ва(ОН)2 Сr(ОН)3 ,Nа4НО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) KOH: 39+16+1=56; => массовая доля: K = 39:56=0,7=70%; O = 16:56=0,29=29%; H = 1:56=0,01=1%; б) Ba(OH)2: 137+2*16+2*1=137=32=2=171;=> массовая доля: Ba=137:171=0,8=80%; O=32:171=0,19=19%; H=2:171=0,01=1%; в) Cr(OH)3: 52+16*3+3*1=52+48+3=103; => массовая доля: Cr=52:103=0,5=50%; O=48:103=0,47=47%; H=3:103=0,03=3%; г) Na4HO: 23*4+1+16=92+1+16=109;=> массовая доля: Na=92:109=0,84=84%; H=1:109=1%; O=16:109=0,15=15%
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