Помогите решить задачу. срочно, пожалуйста!

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Треугольники прямоугольные BD - общая гипотенуза По признаку равенства прямоугольных треугольников: по гипотенузе и острому углу (угол ABD = угол CBD) треугольники равны. Следовательно, их катеты будут равны, то есть AD=CD ч. т. д.