Помогите с краткой записью к задаче пасечник набрал 30 кг мёда 8 кг мёда он отдал ро??ственикам а остальной мёд хочет разложить в банки по 4 кг в каждую хватит ли ему 5 банок

Математика
Помогите с краткой записью к задаче пасечник набрал 30 кг мёда 8 кг мёда он отдал ро??ственикам а остальной мёд хочет разложить в банки по 4 кг в каждую хватит ли ему 5 банок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*8=180 кг 180/4=45 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить 5 предложений на английском языке в пассивном залоге со словами: 1) brave 2) honest 3) organised 4) single ticket 5) witness
Ответить
Химия
Вычеслите массовыу доли элементов в следующих основаниях а) КОН,Ва(ОН)2 Сr(ОН)3 ,Nа4НО
Ответить
Русский язык
Какой падеж у словачитания Пушистому хвосту?
Ответить
Химия
Решите пожалуйста. Вопрос жизни и смерти
Ответить
Математика
Помогите решить задачу. срочно, пожалуйста!
Ответить