Помогите с краткой записью к задаче пасечник набрал 30 кг мёда 8 кг мёда он отдал ро??ственикам а остальной мёд хочет разложить в банки по 4 кг в каждую хватит ли ему 5 банок
Математика
Помогите с краткой записью к задаче пасечник набрал 30 кг мёда 8 кг мёда он отдал ро??ственикам а остальной мёд хочет разложить в банки по 4 кг в каждую хватит ли ему 5 банок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*8=180 кг 180/4=45 кг
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