Помогите с краткой записью к задаче пасечник набрал 30 кг мёда 8 кг мёда он отдал ро??ственикам а остальной мёд хочет разложить в банки по 4 кг в каждую хватит ли ему 5 банок

Математика

Помогите с краткой записью к задаче пасечник набрал 30 кг мёда 8 кг мёда он отдал ро??ственикам а остальной мёд хочет разложить в банки по 4 кг в каждую хватит ли ему 5 банок

Автор: Гость