Марат купил на 5/7 имеющих у него денег.У него осталось 50 рублей.Сколько денег было ?? Марата первоначально?

Математика

Марат купил на 5/7 имеющих у него денег.У него осталось 50 рублей.Сколько денег было ?? Марата первоначально?

Автор: Гость