Марат купил на 5/7 имеющих у него денег.У него осталось 50 рублей.Сколько денег было ?? Марата первоначально?
Математика
Марат купил на 5/7 имеющих у него денег.У него осталось 50 рублей.Сколько денег было ?? Марата первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
Попробуй методом подбора 70 руб.-было у Марата проверяем: 70*5:7=50 рублей осталось вот так :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
География
Особенности речного транспорта, мне нужен не короткий ответ, а как можно больше(но не сильно огромный)) (для доклада)
Русский язык