Марат купил на 5/7 имеющих у него денег.У него осталось 50 рублей.Сколько денег было ?? Марата первоначально?

Математика
Марат купил на 5/7 имеющих у него денег.У него осталось 50 рублей.Сколько денег было ?? Марата первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Попробуй методом подбора 70 руб.-было у Марата проверяем: 70*5:7=50 рублей осталось  вот так :)
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