Особенности речного транспорта, мне нужен не короткий ответ, а как можно больше(но не сильно огромный)) (для доклада)

География

Особенности речного транспорта, мне нужен не короткий ответ, а как можно больше(но не сильно огромный)) (для доклада)

Автор: Гость