Нужно привести 10 примеров жудожественной детали даю 50 баллов
Литература
Нужно привести 10 примеров жудожественной детали даю 50 баллов
Ответ(ы):
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Эпитеты описание постановление метафоры
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